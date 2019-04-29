تركيا: المتهم بالتجسس لصالح الإمارات وجد مشنوقا في زنزانته

قالت النيابة العامة التركية في إسطنبول، الإثنين، إن الموقوف "زكي ي. م. حسن" بتهمة التجسس لصالح الإمارات، وُجدَ مشنوقا بباب الحمام في زنزانته الانفرادية بسجن سيليفري، وذلك في الساعة 10: 22 بالتوقيت المحلي من مساء أمس الأحد.
وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن المشتبه "حسن" تم توقيفه يوم 19 أبريل الجاري، بتهمة التجسس السياسي والعسكري والتجسس الدولي، لصالح الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف البيان أن أحد موظفي السجن شاهد "حسن" مشنوقا، على باب الحمام، أثناء قيامه بتوزيع الطعام على المساجين.
وأشار البيان إلى أن الموظف أبلغ على الفور مسؤولي السجن بالحادثة.
ولفت البيان إلى أن الجهات المختصة بدأت التحقيق في هذا الخصوص، وعاينت جثة الموقوف في دائرة الطب الشرعي بإسطنبول.
ويوم 19 أبريل الجاري، أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول، بحبس موقوفين اثنين بتهمة التجسس لصالح الإمارات.
وذكرت مصادر قضائية للأناضول، أن المحكمة أمرت بحبس الموقوفين (على ذمة التحقيق) بتهمتي "التجسس السياسي والعسكري"، و"التجسس الدولي".
وكان الأمن التركي، قد أعلن، في وقت سابق، توقيف رجلي استخبارات بإسطنبول، يشتبه في تجسسهما لصالح دولة الإمارات، في إطار تحقيق نيابي.
وأوضحت مصادر أمنية للأناضول، أن السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان للرجلين علاقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
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