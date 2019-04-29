كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 4 جنود إثر انفجار لغم أرضي بالصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب أربعة جنود على الأقل إثر انفجار لغم أرضي بحافلة تابعة للجيش فى العاصمة الصومالية مقديشيو.

وذكر راديو (شابيلى) الصومالى اليوم الاثنين، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما لن تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الهجوم.

Advertisements

يشار إلى أن جماعة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، صعدت من هجماتها على نقاط عسكرية تابعة للحكومة الصومالية وبعثة الاتحاد الإفريقى فى منطقة شابيلى السفلى فى الأشهر القليلة الماضية.