كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يستعيد السيطرة على معسكر اليرموك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، السيطرة على معسكر اليرموك بطريق قصر بن غشير.

وأفاد مراسل "العربية" بانسحاب كتائب الوفاق الليبية إلى مقر الجوازات بمنطقة صلاح الدين.

وقال مسؤولون ليبيون إن الجيش الوطني الليبي كثف غاراته الجوية على العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المسؤولون، الاثنين، أن الغارات الجوية استهدفت لواء النواصي، في منطقة أبو سليم، على بعد حوالي 7 كيلومترات من وسط طرابلس.

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وقالوا إن الغارات الجوية والقصف استهدف بلدات خلة الفرجان وعين زارة والتويشة جنوب طرابلس.

هذا وقصفت قوات الجيش الليبي، فجر الأحد، مواقع ميليشيات مسلحة تدعم حكومة الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد مصدر من العاصمة لـ"العربية.نت" أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية عنيفة على معسكرات الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق جنوب طرابلس، وقصف "معسكر القعقاع" بمنطقة الفلاح، الذي تسيطر عليه كتائب من مدينة مصراتة، ويحتوي على مخازن للأسلحة والذخيرة.