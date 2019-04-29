كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات اليابانية تعزز الأمن في طوكيو استعدادا لتنازل الإمبراطور عن العرش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عززت الشرطة اليابانية الإجراءات الأمنية في القصر الإمبراطوري، وهو موقع مساحته 115 هكتارًا (284 فدانًا) وموطن الإمبراطور والإمبراطورة في قلب طوكيو.

وقال مسؤول بالشرطة، إن الإجراءات الأمنية ستكون مشددة في منزل ناروهيتو في إقليم أكاساكا الملكي.

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وحسبما جاء في "رويترز"، سيتم تقييد وصول الجمهور إلى الساحة أمام القصر خلال مراسم التنازل عن العرش والصعود.

ووفق "رويترز"، قال مسؤول رفض الكشف عن هويته: "سنقوم بتعزيز الأمن لمنع السلوك غير القانوني، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، من الحدوث بالقرب من القصر وممتلكات أكاساكا الإمبراطورية وكذلك الشوارع التي تصل إليهم".

ومن جانبها، قالت وكالة كيودو للأنباء، إن عدة آلاف من ضباط الشرطة سيوفرون الأمن للاحتفالات وظهور الإمبراطور الجديد علنًا يوم الخميس عندما يتوقع حشود كبيرة من المهنئين.