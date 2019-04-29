كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط هجوم مسلح على حقل الشرارة النفطي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر إعلامية، وقوع هجوم مسلح شنته مجموعة مجهولة، فجر اليوم الإثنين، على إحدى المحطات الرئيسية في حقل الشرارة النفطي بليبيا.

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وقال مصدر أمني، في تصريحات صحافية، بحسب وكالة "بوابة أفريقيا"، إن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت المحطة 186، الرئيسية في الحقل، موضحاً أن القوة الموجودة بالمحطة تصدت للهجوم، ولاذت المجموعة المهاجمة بالفرار، وأن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

ويعد حقل الشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يومياً، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام، الذي تخطى مليون برميل يومياً في نهاية 2018.