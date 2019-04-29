كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لافروف": إطلاق سراح الإرهابيين السوريين المعتقلين من قبل أمريكا جريمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي في موسكو: "حتى الآن، تتجلى المعايير المزدوجة في أن زملائنا الغربيين، ولا سيما في أوروبا، وكذلك في أجزاء أخرى من العالم، لا يريدون إطلاق سراح الإرهابيين المتشددين الأجانب الذين أسرهم الأمريكيون والأكراد على الضفة الشرقية من الفرات".

وأضاف "لافروف": "هناك بعض الخلاف، الأمريكيون يهددون بإطلاق سراحهم، الأمر الذي سيكون جريمة فظيعة، على ما أعتقد. الدول الأوروبية، ومواطنوها هؤلاء هم قطاع طرق، ترفض أخذهم".