كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستخبارات السريلانكية: هجمات محتملة باستخدام قاذفات قنابل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى جهاز الاستخبارات الحكومي في سريلانكا معلومات تشير إلى أن المعابد البوذية يمكن أن تستهدفها قاذفات القنابل من جماعة جماعة التوحيد الوطنية المتطرفة، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، اليوم الاثنين.

وحسب الصحيفة، أجرت الشرطة المحلية سلسلة من مداهمات مكافحة الإرهاب في أعقاب تفجيرات عيد الفصح المميتة يوم الأحد، وتم اكتشاف عدة مجموعات من الملابس البيضاء النسائية، التي غالبًا ما يرتديها البوذيون خلال الاحتفالات في سريلانكا، أثناء تفتيش أحد المنازل.

وقالت الصحيفة كذلك، إن النساء المسلمات اشترين تسع مجموعات من هذه الملابس من متجر للأقمشة في جيريولا في 29 مارس.