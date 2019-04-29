كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإندونيسي يرجح تعديل الحكومة قبل انتهاء ولايته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بحديث صحفي، اليوم الاثنين، أنه يفكر في تعديل الحكومة خلال ولايته المنتهية قبل أن يؤدي اليمين لولايته الثانية التي ستبدأ في أكتوبر.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن ويدودو فاز في الانتخابات بفارق 10 نقاط مئوية رغم أن النتائج الرسمية لن يتم إعلانها قبل 22 مايو، في حين أعلن منافسه برابو سوبيانتو فوزه أيضا.

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وكانت هناك تكهنات بإجراء تعديل وزاري في البلاد قبل انتخابات 17 أبريل، مع احتمال تغيير بعض الوزراء المسؤولين عن الحقائب الاقتصادية.