كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الأسباني: مستعد لمحادثات مع أطراف أخرى لتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الأسباني، بيدرو سانشيز، زعيم حزب العمال الاشتراكي الأسباني، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد، إنه مستعد لإجراء محادثات مع قوى سياسية أخرى لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال "سانشيز"، مخاطبًا مؤيديه في مدريد بعد الانتخابات: "أظهرت الانتخابات أن الشعب الإسباني يريد بوضوح أن يحكم حزب العمال الاشتراكي الأسباني على مدار السنوات الأربع المقبلة. لقد فزنا بالانتخابات وسنحكم في أسبانيا".

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وأضاف "سانشيز": "... من موقفنا التدريجي، نحن على استعداد لتقديم يد المساعدة لجميع القوى السياسية التي تحترم الدستور".

وتابع: "لن نضع طوقًا صحيًا، والشرط الوحيد الذي سنضعه هو المطالبة باحترام الدستور والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتعايش الطبيعي في المجتمع والنقاء السياسي".

وأشار زعيم حزب العمال الاشتراكي الأسباني، إلى أن الحكومة الاشتراكية الجديدة ستكون "حكومة جميع الأسبان".