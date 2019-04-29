كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل أكثر من 300 مسؤول بسبب الإرهاق أثناء الانتخابات في إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي ما لا يقل عن 287 من العاملين في مراكز الاقتراع ونحو 24 من ضباط الشرطة بسبب الأمراض والحوادث المرتبطة بالإرهاق، عقب يوم الانتخابات في إندونيسيا في 17 أبريل، حسبما نقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عن مسؤولو البلاد.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات العامة، آريف برايو سوسانتو: "حتى الآن، مات 287 من موظفي الانتخابات في جميع أنحاء البلاد ومرض 2095. السبب الرئيسي للوفاة هو الإرهاق وبعض الحوادث والأمراض الناجمة عن الإرهاق".

بالإضافة إلى ذلك، قًتل 18 من ضباط الشرطة بعد ساعات عمل طويلة خلال التصويت، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز"، نقلاً عن المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي براسييتو.

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وتعهدت الحكومة بدفع تعويضات تصل إلى 36 مليون روبية (2،500 دولار) لعائلات المسؤولين المتوفين.

في 17 إبريل، أجرت اندونيسيا ما أُطلق عليه البعض أكبر انتخابات في العالم، حيث قررت سلطات البلاد إجراء انتخابات تشريعية رئاسية وإقليمية ووطنية في نفس اليوم لخفض التكاليف.

واتضح أن هذا يمثل تحديًا قاتلًا للعمال الذين يقومون بحساب الأصوات والشرطة في واحدة من أكثر دول العالم اكتظاظًا بالسكان.