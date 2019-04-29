كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: لا نخطط لعقد لقاء مع وزير خارجية حكومة الوفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الكرملين لا يخطط لعقد لقاء مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، الذي يصل موسكو اليوم.

وأجاب بيسكوف بالنفي على سؤال الصحفيين عما إذا كان الكرملين يخطط لعقد لقاء مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، الذي يصل إلى موسكو يوم الـ 29 من أبريل لبحث الموقف الراهن في البلاد والتصعيد العسكري في العاصمة طرابلس، قائلا: "لا".