كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قتلى من بينهم قس في هجوم على كنيسة ببوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل خمسة أشخاص على الأقل بهجوم استهدف كنيسة على بعد 60 كم من ولاية جيبو، شمالي بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني أن "مسلحين مجهولين هاجموا كنيسة سيلجاد البروتستانتية، وقتلوا 4 مصلين وقس الكنيسة".

وأصدرت دول عديدة تحذيرات أمنية، من احتمالية شن هجمات إرهابية متزامنة مع أعياد المسيحيين في العالم.

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وكانت سريلانكا قد أصدرت تحذيرات من تكرار الهجمات، التي استهدفت كنائس وفنادق في البلاد.

هذا ووقعت، سلسلة انفجارات ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا، صباح يوم عيد الفصح. ووفقاً للبيانات الأخيرة، لقي 321 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 520 آخرين.

وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، الثلاثاء الماضي، سلسلة التفجيرات التي شهدتها سريلانكا يوم 21 نيسان/ أبريل الجاري.



