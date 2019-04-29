بسبب حادثة سير على متن الحافلة.. وفاة لاعب تشيكي محترف بتركيا

توفي التشيكي جوزيف سورال لاعب فريق ألانيا سبور التركي، في حادث سير أثناء عودته مع عدد من زملائه من مباراة قيصري سبور.

وكان سورال وعدد من زملائه بالفريق، استقلوا حافلة صغيرة للعودة إلى ولاية أنطاليا، بعد مباراتهم التي انتهت بالتعادل بهدف لهدف.

وفي الطريق بين ولاية أنطاليا ومدينة ألانيا، تدهورت الحافلة فأصيب من بداخلها، ولم تتمكن الكوادر الطبية من إنقاذ حياة سورال.

وعقب نبأ وفاة المهاجم التشيكي، أعربت أندية تركيا عن تعازيها لإدارة ألانيا سبور، وتمنت الصبر لجماهير الفريق ولعائلته.

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سورال (28 عاما) وستة من زملائه في الفريق اختاروا استئجار حافلة صغيرة خاصة مع سائق للعودة إلى ألانيا، فيما عاد بقية اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على متن حافلة الفريق أو سياراتهم الخاصة.

وأصيب اللاعبون الستة الآخرون في الحافلة بجروح طفيفة. وتم احتجاز سائق الحافلة الصغيرة وفتح تحقيق.

وفي حديثه إلى الصحافيين أمام المستشفى حيث تم نقل اللاعبين، قال رئيس ألانياسبور حسن كافوش أوغلو “للأسف، على الرغم من وجود سائقين اثنين، فقد غلب عليهما النوم وحصل الحادث”.