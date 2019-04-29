تقرير جنوب إفريقي: ” الوداد لا يُهزم أمام جماهيره.. إنهم يبثون الرعب في الخصوم”

في تقرير لها عن مباراة ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، والتي جمعت بين الوداد البيضاوي وماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، يوم الجمعة الماضي، نقلت صحيفة ” iol.co.za” الجنوب إفريقية، أبرز معالم وخصائص هذا اللقاء، الذي عرف انتصار الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي أول ملاحظة لها، بعد هذه المباراة، ركز تقرير الصحيفة على قوة الفريق المغربي على أرضه، واعتبرت الوداد بأنه ” untouchable ” أو لا يمكن إيذائه في ملعبه وأمام جماهيره، إذ في “أربع مباريات لعبها الفريق الأصفر في المغرب أمام الوداد لم يقوى على تحقيق الانتصار عليه، لكنه تجرأ أخيرا على شباكه، وسجل هدفا في المغرب”.

وبالإضافة إلى “ذكاء اللاعبين، وقدرتهم الكبيرة في الضغط على الخصم ودفهعه إلى ارتكاب الأخطاء”، فإن تقرير الصحيفة اعتبر بأن ” الرعب الذي تبثه جماهير الوداد في نفوس اللاعبين الجنوب إفريقيين، مع صافرة البداية، كفيل بأن يساعد الفريق المغربي على تحقيق الانتصارات”.

وجاء في التقرير، بأن ” عددا من الجماهير الجنوب إفريقية حضرت المباراة، لكنها غرقت في بحر من الجماهير الودادية الحمراء، التي خلقت أجواء رائعة، وبثث الخوف في نفوس اللاعبين، حتى قبل انطلاق المباراة، يمكن أن نلمس لماذا تطورت الكرة في شمال إفريقيا فقط من خلال الجماهير”.