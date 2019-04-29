5 قتلى بينهم قس في هجوم استهدف كنيسة في بوركينا فاسو

أعلنت مصادر أمنية ومحلية، اليوم الاثنين، مقتل خمسة أشخاص أحدهم قس، في هجوم استهدف كنيسة في سيلغادجي في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، وذلك في أول اعتداء على كنيسة في هذا البلد الذي يشهد هجمات متكررة.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس، إن “أفرادا مسلحين مجهولين هاجموا الكنيسة البروتستانتية في سيلغادجي ما أدى إلى مقتل أربعة مصلين وقس”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “أربعة أشخاص آخرين فقدوا”.

وهذا الهجوم هو الأول الذي يستهدف كنيسة منذ بدء الاعتداءات في 2015.

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وتشهد بوركينا فاسو منذ أربع سنوات هجمات متكررة يسقط فيها قتلى.

وكانت الهجمات تتركز في البداية في شمال البلاد ثم استهدفت العاصمة ومناطق أخرى وخصوصا الشرق.

وأسفرت عن سقوط حوالى 350 قتيلا منذ 2015، حسب إحصاء أجرته فرانس برس.