كانوا يلتقطون صورا وفيديوهات.. متعة تلاميذ تنتهي بجريمة قتل في المحمدية

لا يزال الغموض يلف حول موضوع العثور على جثة تلميذ داخل عمارة مهجورة في منطقة بني يخلف نواحي المحمدية، فيما اعتقلت عناصر الدرك الملكي 4 أشخاص من زملاء الضحية، الذي كان يتابع دراسته في السنة الأولى باكالوريا.

وحسب مصدر “اليوم24″، فإن الضحية كان وزملاؤه داخل المنزل المهجور يلتقطون الصور، ويصورون لقطات فيديو لبثه على “يوتوب”، قبل أن يسقط من الطابق الثالث.

وقال أحمد خربوش، والد الضحية، في حديث مع “اليوم24″، صباح اليوم الاثنين، إنه لا يزال ينتظر تفاصيل تقرير التشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة، التي نزلت كالصاعقة على أسرته، موضحا أن عائلات الأشخاص، الذين اعتقلوا حضرت في منزله، ليلة أمس الأحد، من أجل طلب التنازل.

وشدد المتحدث نفسه أنه لن يقدم على أي خطوة في انتظار التشريح الطبي، وأضاف “إلى كان ابني يحمل آثار العنف وأن ضربه كان مقصودا لن أتنازل.. وإن كانت الوفاة عرضية، الله يسامح الجميع”.

وتم العثور على جثة التلميذ، ليلة أول أمس السبت، ويرتقب أن يتم، صباح اليوم الاثنين، تقديم المشتبه فيه، فيما لا تزال فتاة مبحوث عنها في القضية نفسها.