راكيتيتش يحسم مصيره مع برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى النجم الكرواتي، إيفان راكيتيتش، رغبته في البقاء بصفوف فريقه برشلونة الإسباني وداخل قلعة "كامب نو" الموسم القادم.

وذكر راكيتيتش في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية " لا أريد أن أكون في أي مكان آخر".

وأضاف "آمل أن يتفق معي النادي والمدرب والمشجعين.. آمل أن يخبروني أنني سأبقى هنا لمدة 3 سنوات أخرى".

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وأكمل راكيتيتش "أتمنى أن أستمر هنا 3 سنوات أخرى، وأن أؤكد ذلك بعد التجديد".

وأجاب الكرواتي عن نيته إذا لم تتوافق رغبته مع النادي، قائلًا "أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، لكنني هادئ للغاية بشأن كل شيء".

وانضم راكيتيتش لبرشلونة قادمًا من إشبيلية عام 2014، ونجح في تحقيق 4 ألقاب دوري من أصل 5.