صلاح يوجه تحذيرا لأفضل لاعب في البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هنأ النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح، زميله في فريق ليفربول، فيرجيل فان ديك، بمناسبة حصده جائزة لاعب الموسم برأي اللاعبين المحترفين.

وحاز فان ديك على جائزة لاعب الموسم في حفل خاص أقيم في العاصمة البريطانية لندن، بعدما تفوق على بقية المرشحين للفوز بها، وهم لاعب ليفربول ساديو ماني ولاعبو مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو وبيرناردو سيلفا ورحيم سترلينغ، ونجم تشيلسي إيدين هازارد.

ونشر صلاح صورة له مع فان ديك في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها "تهانينا أيها الرجل الكبير، جائزة مستحقة، لاعب العام برأي اللاعبين المحترفين".

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وداعب صلاح زميله في ليفربول بمنشور آخر له على صفحته الشخصية بموقع "إنستغرام"، (بتحذير) قال فيه "كن حذرا ولا تفز بكل جوائز هذا العام، وإلا ستعرف ما سيحدث لك العام المقبل!".

وكان صلاح قد فاز بجائزة الموسم الماضي، إضافة إلى جائزة لاعب الموسم برأي الكتاب ولاعب الموسم برأي الجمهور، بعدما توج هدافا للمسابقة برصيد 32 هدفا، وذلك في موسمه الأول مع فريق ليفربول.

وقدم فان دايك موسما استثنائيا مع ليفربول الذي تحسن دفاعه كثيرا بقدوم المدافع الهولندي من ساوثهامبتون في فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي.