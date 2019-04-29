انت الان تتابع تفاصيل خبر فرنسا تحبط عملاً "إرهابياً" كبيراً وتحتجز 4 أشخاص والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 12:53 مساءً - قال وزير الداخلية الفرنسي ومصدر أمني، اليوم الاثنين: إن "الشرطة أحبطت عملاً إرهابياً، وتحتجز أربعة مشتبه فيهم".

وذكر المصدر الأمني أن المحتجزين الأربعة اعتُقلوا، للاشتباه في حيازتهم أسلحة "بغرض ارتكاب عمل إرهابي"، وفق ما نشرته وكالة "رويترز".

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير، للصحفيين أيضاً: "لدينا ما يكفي من الأدلة التي تدفعنا إلى اعتقاد أنه كان يجري التخطيط لهجوم كبير".

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وخلال الأعوام الماضية، وقع أكثر من هجوم في مدن فرنسية، تبنّاها تنظيم "داعش".

ومن خلال خلاياه الموزعة في الدول الغربية، يشن تنظيم "الدولة" كل فترة وأخرى، هجوماً جديداً يستهدف المدنيين، موقعاً عديداً من الضحايا بين قتلى وجرحى.

وفي ديسمبر من العام الماضي، قُتل 4 أشخاص، وأصيب 11 آخرون، إثر إطلاق نار في سوق لعيد الميلاد وسط مدينة ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا.