شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام انتهاك صادمة من داخل معتقلات أردوغان في تركيا والان مع التفاصيل

يعيش المعتقلون المحليون والأجانب في سجون تركيا أوضاعا مأساوية، جراء تعامل سلطات نظام أردوغان معهم.

وأعلن اليوم عن وفاة معتقل فلسطيني داخل أحد السجون في ظروف غامضة.

وأعلنت سلطات تركيا انتحاره، بينما أكدت أسرته تعرضه للتصفية من قبل سلطات السجن.

وفي وقت سابق كشف مركز ستوكهولم للحريات إحصائيات صادمة بشأن عدد الأشخاص القابعين في السجون التركية، كما سلط الضوء على المعاناة التي يعيشونها خلف القبضان.

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وذكر المركز، نقلا عن إحصائيات أصدرتها وزارة العدل التركية، أن 260,144 شخصا مسجونون في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن السجون التركية البالغ عددها 385 تشهد اكتظاظا كبيرا.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك "حمولة زائدة" تقدر بعشرات الآلاف من النزلاء، مما يؤدي إلى تقلص المساحة المخصصة لكل سجين، مما يعد انتهاكا لحقوق السجناء التي يكفلها القانون.

وأدين، خلال الفترة الماضية، ما مجموعه 44,930 شخصا بعقوبات بالسجن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، من بينهم 31,442 سجينا سياسيا متهمين بالانتماء إلى حركة غولن.

وتتهم أنقرة الحركة، التي يقودها رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة انقلاب عسكري ضد الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016، وهو ما ينفيه غولن.