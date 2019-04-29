شكرا لقرائتكم خبر عن معتقلون في سجون أردوغان: نتضور جوعا والطعام المقدم رديء والان مع التفاصيل
قال معتقلون في سجون نظام أردوغان بتركيا إن الطعام المُقدم لهم رديء للغاية وأقل بكثير مما يستحقون.
وأكدت مصادر أن المعتقلين والمحكوم عليهم يتضورون جوعًا بسبب هذا الوضع المستمر منذ شهرين تقريبًا، ولم تهتم إدارة السجن بالطلبات التي قدمها المعتقلون بشأن عدم تلبية احتياجاتهم الغذائية.
ووفقًا للمعلومات التي صرح بها المعتقلون، فقد تم تقليل كمية الطعام المُقدمة لهم، بالإضافة إلى تكرار الطعام نفسه ليومين متتاليين.
كما تم سلب حق المعتقلين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في اللحظة الأخيرة، واتضح أن إدارة السجن لم تَرُد على الشكاوي التي قدموها بشأن حرمانهم من حق التصويت.
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