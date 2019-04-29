شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قوات الشرعية تتقدم لأول مرة في مديرية الصفراء بصعدة والان مع التفاصيل
حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، 29/نيسان/2019 تقدما هو الأول من نوعه في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية تقدمت في مديرية الصفراء، شرقي المحافظة، لأول مرة منذ بداية العمليات العسكرية.
وأكدت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على مربع جشع في المديرية.
وأضافت أن عدد من مسلحي المليشيا الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح خلال المواجهات.
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