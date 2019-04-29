البحسني يضع حجر الأساس لمشروع بناء السكن الطلابي بالمعهد الصناعي التقني

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وضع محافظ حضرموت حجر الأساس لمشروع بناء السكن الطلابي بالمعهد الصناعي التقني بشارع البلدة بالمكلا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، متعرفاً من مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور عبدالباقي الحوثري على مكونات السكن الذي سيتسع لـ400 طالب من طلاب المعهد . حضر الإفتتاح ووضع حجر الأساس وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي ومستشار المحافظ لشؤون المديريات الشيخ عمر الحيقي وعدد من مديري المكاتب التنفيذية بالمحافظة .

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