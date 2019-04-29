شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يفتتح المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بحرم هيئة ابن سيناء بالمكلا والان مع التفاصيل

افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بحرم هيئة ابن سيناء بالمكلا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ومساهمة منظمة الصحة العالمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت 24 ابريل .

وتعرف محافظ حضرموت من مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري ومدير المركز الدكتور صالح الذيباني على الدور الذي شيقدمه المركز في توفير ومأمونية الدم، وطاف المحافظ بأقسام فصل مكونات الدم والفيروسات والأمصال وبقية الأقسام التي يضمها المركز .

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وأشاد محافظ حضرموت بالجهود التي بذلت في سبيل افتتاح المركز الذي سيقدم خدمات كبيرة للمستشفيات والمرضى والمواطنين بالمحافظة، مؤكداً أن المركز سيشهد مزيداً من التطوير والتوسع في الأجهزة والمعدات والاهتمام بالأبحاث الخاصة بالدم .

وفي سياق الاحتفالات بذكرى الـ 24 من ابريل ، وضع محافظ حضرموت حجر الأساس لمشروع بناء السكن الطلابي بالمعهد الصناعي التقني بشارع البلدة بالمكلا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، متعرفاً من مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور عبدالباقي الحوثري على مكونات السكن الذي سيتسع لـ400 طالب من طلاب المعهد .

حضر الإفتتاح ووضع حجر الأساس وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي ومستشار المحافظ لشؤون المديريات الشيخ عمر الحيقي وعدد من مديري المكاتب التنفيذية بالمحافظة .