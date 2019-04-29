شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني.. قفزة هائلة في معدل التضخم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقع مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد إيران للعام الثاني على التوالي وأن يصل معدل التضخم إلى 40 %.

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق جهاد أزعور، في تصريح بثته وكالة رويترز للأنباء/ أن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد 6 % في عام 2019، ولكن هذه التقديرات سبقت أحدث إلغاء للإعفاءات، مشيراً إلى أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون لهما تأثير سلبي أكبر على اقتصاد إيران من حيث النمو والتضخم، وقد تصل نسبة التضخم إلى 40 % أو حتى أكثر هذا العام.

يذكر أن واشنطن أعادت فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر الماضي، وطالبت الشهر الحالي مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول مايو أو مواجهة عقوبات منهية بذلك إعفاءات لمدة ستة أشهر أتاحت لإيران مواصلة تصدير كميات محدودة لثمانية من أكبر عملائها.