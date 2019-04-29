مصرع عسكري امريكي في سوريا



أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الاثنين، أن عسكريا أمريكيا لقي مصرعه بـ"حادث غير قتالي" وقع في الشمال السوري. الخليج 365/ بغدادأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الاثنين، أن عسكريا أمريكيا لقي مصرعه بـ"حادث غير قتالي" وقع في الشمال السوري. وأكد التحالف أن الحادث وقع اليوم الاثنين، متعهدا بتقديم مزيد من التفاصيل "في الوقت المناسب". ويقدر تعداد القوة العسكرية الأمريكية في شمال سوريا بنحو ألفي عسكري، يقدمون إسنادا لـ"قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية.



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