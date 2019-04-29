مقتل 5 بينهم قس في أول هجوم على كنيسة ببوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - موقع هجوم إرهابي في بوركينا فاسو - أرشيفية
أعلنت مصادر أمنية ومحلية مقتل 5 أشخاص بينهم قس في هجوم استهدف كنيسة في سيلغادجي بإقليم سوم، شمالي بوركينا فاسو، في أول اعتداء على كنيسة في هذا البلد الذي يشهد هجمات إرهابية متكررة.
وقال مصدر أمني إن "أفرادا مسلحين مجهولين هاجموا الكنيسة البروتستانتية في سيلغادجي ما أدى إلى مقتل 4 مصلين وقس"، مضيفا أن هناك 4 أشخاص آخرين في عداد المفقودين.
وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات إرهابية متزايدة تمتد إلى مناطق عدة بجانب العاصمة، ما أجبر السلطات على إعلان حالة الطوارئ في العديد من المناطق بالبلاد، وقد خلّفت هذه الهجمات أكثر من 300 قتيل في 4 سنوات.
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