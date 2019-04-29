فرنسا توقف 4 أشخاص بشبهة التخطيط لهجوم إرهابي

أوقفت السلطات الفرنسية، اليوم الإثنين، 4 أشخاص يشتبه بإعدادهم لهجوم يستهدف قوات الأمن "خلال أجل قصير"، في إطار تحقيق مفتوح في قضية "عصابة أشرار إرهابية إجرامية".

وذكرت النيابة العامة في باريس أن من بين الموقوفين قاصرا حُكم عليه من قبل بالسجن 3 أعوام بينها عامان مع وقف التنفيذ والمراقبة؛ لمحاولته التوجه إلى سوريا.

وأفاد مصدر قريب من التحقيق بأن الموقوفين الثلاثة الآخرين بالغون ومعروفون لقضايا الحق العام.

Advertisements

في السياق نفسه، صرح وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانير "هناك أربعة أشخاص تم توقيفهم بسبب خطة اعتداء إرهابي بالغ العنف"، مضيفا أن "كل المؤشرات التي نملكها قادتنا إلى توقيفهم للقضاء على هذا الخطر".

وتندرج قوات الأمن بين الأهداف التي دعا مراراً تنظيم داعش الإرهابي إلى استهدافها، الذي لا يزال يشكل تهديدا إرهابيا على فرنسا التي ضربتها منذ 2015 موجة اعتداءات إرهابية غير مسبوقة أدت إلى مقتل 251 شخصاً.

وفي نهاية مارس/آذار، وجه اتهام إلى رجلين يعاني أحدهما من اضطرابات نفسية، بالتحضير لهجوم على مدرسة أو على شرطي، ووضعا قيد التوقيف الاحتياطي من قبل قاض مكلف بقضايا مكافحة الإرهاب.