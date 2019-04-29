حدث في مثل هذا اليوم.. حظر النقاب في شوارع بلجيكا

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في مثل هذا اليوم 29 أبريل، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1885: جامعة أوكسفورد تفتح أبوابها للفتيات للمرة الأولى. في عام 1912: انفجار منجم فحم في يوباري بهوكايدو يتسبب بمقتل 276 شخصا. في عام 1915: هزيمة الإيطالييين في معركة القرضابية في ليبيا وهي أكبر هزيمة تعرضوا لها وكانت في أكتوبر 1911. في عام 1945: أدولف هتلر وإيفا براون يتزوجان، ثم يقدمان على الانتحار في اليوم الذي يليه.

في عام 1988: معمر القذافي يقود جرافة بنفسه ويهدم نقطة الحدود بين ليبيا وتونس.في عام 2010: البرلمان البلجيكي يصوت على نص يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا ومن ضمنها الشوارع.في عام 2011: زفاف الأمير ويليام النجل الأكبر لتشارلز أمير ويلز من كيت ميدلتون.في عام 2015: إعفاء الأمير مقرن بن عبد

في عام 1988: معمر القذافي يقود جرافة بنفسه ويهدم نقطة الحدود بين ليبيا وتونس. في عام 2010: البرلمان البلجيكي يصوت على نص يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا ومن ضمنها الشوارع. Advertisements في عام 2011: زفاف الأمير ويليام النجل الأكبر لتشارلز أمير ويلز من كيت ميدلتون. في عام 2015: إعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود من منصب ولاية العهد وتعيين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد والأميرمحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولياً لولي العهد، وذلك بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. في عام 2017: السلطات التركية تحجب ويكيبيديا عن البلاد على خلفية إدراج معلومات تنص على اعتبار تركيا داعمة لجهات إرهابية. في عام 1955: ولد الفنان حمدي الوزير.

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