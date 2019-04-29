انت الان تتابع انفجار هائل في محيط مطار هيثرو ببريطانيا (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة من موقع الانفجار

وقع انفجار هائل في محيط مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، مساء اليوم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية بريطانية، وشهود عيان وناشطون نشروا صورًا ومقاطع فيديو وثّقت لحظة تصاعد أعمدة الدخان. وبحسب موقع صحيفة "ديلى ستار"، فإن دوي انفجارات سُمع في موقع صناعي بالقرب من مطار هيثرو في لندن، ما أدى إلى ارتفاع عمود من الدخان الأسود ما يدل على حريق هائل. الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن عشرة عربات إطفاء و70 إطفائيا تواجدوا في المكان لإخماد الحريق، الذي يقال إنه في "مستودع فحم قديم".

من جهتها، ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن الانفجارات نجمت عن حريق بمخزن للحاويات في منطقة ويست درايتون. ومن خلال الصور يمكن رؤية طائرات ركاب متوقفة على مدرج المطار في الوقت الذي تلوح فيه ألسنة اللهب في مكان الحادث غرب درايتون. اقرأ أيضا: سريلانكا تضرب من جديد.. 4 انفجارات ومعركة بين الجيش