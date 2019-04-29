فرنسا تحتجز 4 أشخاص بعد إحباط عمل إرهابي

جدة - عمرو شويل باريس - الخليج 365:

قال وزير الداخلية الفرنسي، ومصدر أمني، اليوم الاثنين، إن الشرطة أحبطت عملا إرهابيا وتحتجز أربعة مشتبه بهم.

وذكر المصدر أن المحتجزين الأربعة اعتقلوا للاشتباه في حيازتهم أسلحة “بغرض ارتكاب عمل إرهابي”.

وذكر وزير الداخلية كريستوف كاستانير للصحفيين أيضا: “لدينا ما يكفي من الأدلة التي تدفعنا للاعتقاد بأنه كان يجري التخطيط لهجوم كبير”.