إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

أُصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالقرب من حاجز "دوتان" العسكري جنوب شرق بلدة يعبد غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن المصاب لم تعرف هويته ولا طبيعة إصابته بعد، بسبب احتجازه من قبل جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري.
من جهته، ذكر رئيس بلدية يعبد سامر أبوبكر، أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز، وأعلنت الجهة الجنوبية لبلدة يعبد "منطقة عسكرية مغلقة"، مشيرًا إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال بالقرب من الحاجز، إضافة إلى تواجد سيارات إسعاف إسرائيلية بالمكان.
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