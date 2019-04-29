مسؤول فلسطيني: رفضنا استلام أموال الضرائب منقوصة من إسرائيل

أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم الإثنين، أنهم رفضوا استلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة من إسرائيل.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، على تويتر: "عقد أول أمس اجتماعاً مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وتم التباحث في الأزمة المالية التي جاءت عقب الخصومات الإسرائيلية".

وأوضح الشيخ "وأكدت له رفضنا المطلق لاستلام أموال المقاصة في ظل سياسة الخصومات التي تتجاوز الاتفاقيات".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة الماضية، أن إسرائيل حولت إلى السلطة الفلسطينية سراً قبل حوالي شهر 660 مليون شيكل إسرائيلي لمنع انهيارها، إلا أن الجانب الفلسطيني أعاد الأموال كاملةً قبل أيام.

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وحذر مسؤولون فلسطينيون من تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية على إثر أزمة عائدات الضرائب مع إسرائيل بما يهدد قدرتها على صرف كامل رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقررت السلطة الفلسطينية في فبراير(شباط) الماضي رفض تسلم المبلغ الشهري ما يعادل 180 مليون دولار لأموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة، عن بضائع تدخل الأراضي الفلسطينية، عبر الموانئ الإسرائيلية.

وتستقطع إسرائيل 3 % من إجمالي الضرائب التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية، كما تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

ويري المسؤولون الفلسطينيون أن رفض استلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة يأتي تعبيراً عن رفض الموقف الإسرائيلي من صرف مخصصات لأهالي القتلى والأسرى الفلسطينيين.