صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على هدم واسع في حي وادي ياصول، جنوب المسجد الأقصى المبارك سيطال 60 منزلاً فلسطينياً ويشرد نحو 500 فلسطيني.
ورفضت المحكمة الإسرائيلية استئناف أهالي الحي الفلسطيني الذي تدعي جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية المتطرفة، أن منازلهم أقيمت على أراضي وقف يهودي، قبل قيام دولة إسرائيل.
وقالت مصادر فلسطينية إن "الهدم المزمع قريباً بعد مصادقة المحكمة العليا، سيؤدي إلى تهجير نحو 500فلسطيني، فضلاً عن تعارض الهدم مع القوانين الدولية التي تدين ممارسات الاحتلال".
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة إسرائيلية تصادق على هدم 60 منزلاً فلسطينياً في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.