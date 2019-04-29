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محكمة إسرائيلية تصادق على هدم 60 منزلاً فلسطينياً في القدس

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صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على هدم واسع في حي وادي ياصول، جنوب المسجد الأقصى المبارك سيطال 60 منزلاً فلسطينياً ويشرد نحو 500 فلسطيني.

ورفضت المحكمة الإسرائيلية استئناف أهالي الحي الفلسطيني الذي تدعي جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية المتطرفة، أن منازلهم أقيمت على أراضي وقف يهودي، قبل قيام دولة إسرائيل.

وقالت مصادر فلسطينية إن "الهدم المزمع قريباً بعد مصادقة المحكمة العليا، سيؤدي إلى تهجير نحو 500فلسطيني، فضلاً عن تعارض الهدم مع القوانين الدولية التي تدين ممارسات الاحتلال".

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