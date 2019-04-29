سريلانكا تحظر النقاب في الأماكن العامة بعد تفجير الكنائس

أكد رئيس سريلانكا، مايثريبالا سيريسينا، الأحد، حظر غطاء الوجه في البلاد، بعد سلسلة التفجيرات التي أودت بحياة 253 شخصاً في أحد الفصح.
وقال سيريسينا إنَّه يستخدم صلاحياته بموجب قانون الطوارئ لمنع أي نوع من أنواع تغطية الوجه في الأماكن العامة.
وأصبح هذا الحظر سارياً ابتداءً من الإثنين، وفق بيان صادر عن مكتب الرئيس السريلانكي.
وجاء في بيان عن سيريسينا: "الحظر هو لضمان الأمن الوطني، لا يجب على أحد أن يغطي وجهه بشكل يصعب التعرف عليه".
ويأتي الإعلان بعد أن حض رجال دين محليون النساء المسلمات على عدم تغطية وجوههن وسط مخاوف من ردات فعل بعد التفجيرات التي نفذها إرهابيون مرتبطون بتنظيم "داعش".
ويشكل المسلمون نسبة 10% من سكان سريلانكا ذات الغالبية البوذية، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، ولا ترتدي النقاب سوى نسبة قليلة جداً من النساء.
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