شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق النقد»: انكماش اقتصاد إيران.. والتضخم 40% والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)
توقع مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد إيران للعام الثاني على التوالي وأن يصل معدل التضخم إلى 40%.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق جهاد أزعور أن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد 6% في عام 2019 ولكن هذه التقديرات سبقت أحدث إلغاء للإعفاءات، مشيراً إلى أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون لهما تأثير سلبي أكبر على اقتصاد إيران من حيث النمو والتضخم، وقد تصل نسبة التضخم إلى 40% أو حتى أكثر هذا العام.
يذكر أن واشنطن أعادت فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر الماضي، وطالبت الشهر الحالي مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول مايو أو مواجهة عقوبات منهية بذلك إعفاءات لمدة ستة أشهر أتاحت لإيران مواصلة تصدير كميات محدودة لثمانية من أكبر عملائها.
كانت هذه تفاصيل خبر «صندوق النقد»: انكماش اقتصاد إيران.. والتضخم 40% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.