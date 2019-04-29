شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: التطاول الإيراني على السعودية والإمارات عجز في المنطق والتوجه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش أن تطاول وزير الخارجية الإيراني في الإعلام الأمريكي على رموز الإمارات والسعودية مرفوض وعجز في المنطق والتوجه. وقال قرقاش عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الاثنين): «الظروف التي تحيط بإيران من صنع يديها والخروج من أزمتها يتطلب نهجا واقعيا»، مضيفا: «استهداف قيادتنا قول مردود ولا يسعف إيران في محنتها بل يعقد المشهد المحيط».



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