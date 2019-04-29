شكرا لقرائتكم خبر عن «المملكة»: نرفض التدخل في شؤون البحرين والمساس بسيادتها وأمنها واستقرارها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، رفض المملكة العربية السعودية التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة، وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها.

كما عبر المصدر عن تطلع المملكة العربية السعودية إلى علاقة متينة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقتين، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.