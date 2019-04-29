مجلس سيادي لإدارة السودان من الجيش والمعارضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم

توصلت قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري السوداني إلى اتفاق مبدئي بتكوين مجلس سيادي مشترك من قبل الجيش والمدنيين، على أن تؤول رئاسته لعضوية المجلس العسكري بجانب الاتفاق على إدارة الفترة الانتقالية بشكل مشترك.

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وقال قيادي في لجنة التفاوض إن قوى الحرية والتغيير اقترحت أن يمثل فيه المدنيين ثمانية أعضاء تسميهم لاحقا، بينما يمثل المجلس العسكري بسبعة أعضاء، على أن تؤول رئاسة المجلس السيادي للجيش، وأن يكون منصب النائب من نصيب المدنيين، مشيرا إلى أن المجلس طلب رؤية مكتوبة بالمقترح لدراسته وإعطاء الرد النهائي، وقال المصدر إن الطرفين اتفقا على الشراكة في إدارة الفترة الانتقالية مع مراعاة التوازن ليتم نقل السلطة مدنيا بطريقة ناعمة.

وأدان المجلس العسكري حادث الاعتداء والتخريب الذي استهدف اجتماعا لحزب المؤتمر الشعبي بصالة قرطبة بالخرطوم، وأعربت قوى «إعلان الحرية والتغيير» عن إدانتها واستنكارها لهذا الاعتداء مهما كانت أسبابه، مشيرة إلى أنها تؤمن بالحق في التجمع والتعبير للجميع.

الهجوم على حزب المؤتمر الشعبي: