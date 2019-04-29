رئيس وزراء سريلانكا: تقصير الشرطة وراء الكارثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ألغت معظم الكنائس في أنحاء سريلانكا القداس أمس لأسباب أمنية، بعد أسبوع من وقوع سلسلة من التفجيرات خلفت أكثر من 250 قتيلا.

وأقام رئيس الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا، الكاردينال مالكوم رانجيث، قداسا مقتصرا على رجال الكهنوت، لكنه أعد الترتيبات اللازمة لبثه على الهواء مباشرة على محطات التلفزيون والإذاعة.

وتعهد رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريمسينجه باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأجانب الذين يتجاوزون مدة الإقامة التي تسمح بها تأشيراتهم، قائلا إنه سيجري اتخاذ خطوات لترحيلهم إذا بقوا في البلاد فترة أطول من المسموح بها لهم.

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واعترف رئيس الوزراء أنه كان يمكن منع وقوع الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد وأودت بحياة المئات، في حال تحركت الأجهزة الأمنية بناء على المعلومات الاستخباراتية التي تلقتها.

وجرى اتهام تنظيمين متطرفين محليين لهما صلات أجنبية بالوقوف وراء التفجيرات، وتعتقد أجهزة الاستخبارات السريلانكية أن منفذي التفجيرات تلقوا التدريب على أيدي أجانب.

وقال ويكريمسينجه في بيان إن رجال القوات المسلحة والشرطة ما زالوا يعثرون على مزيد من الأسلحة والمتفجرات، ويعتقلون الأشخاص الذين لهم صلات بتفجيرات عيد الفصح التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق سياحية فاخرة وموقعين آخرين على مستوى سريلانكا.

واستمرت العمليات في شرق سريلانكا، حيث فجر ثلاثة انتحاريين على الأقل أنفسهم وقتل 12 آخرون، من بينهم ستة أطفال، وأعلن تنظيم داعش عبر وكالة «أعماق» التابعة له أن 17 رجل شرطة قد قتلوا أو جرحوا على أيدي مسلحي التنظيم الإرهابي.