هل يمكن فصل الحوثيين عن إيران؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يمثل دعم إيران لميليشيات الحوثي الإرهابية في شمال اليمن أمرا واقعا لا ينكره العالم، لكن فائدة الحركة لطموحات طهران الجيوسياسية لا تضمن ولاءها، فربما لا تزال الولايات المتحدة وشركاؤها قادرين على عكس اتجاه إيران لسحب الحوثيين، وهذا ما أكده مقال بموقع »RealClearWorld«.

أكد المقال أن إيران زرعت الحوثيين كجزء من جهودها لتوسيع نفوذها الإقليمي من خلال ما تسميه محور المقاومة، ويصف هذا المحور تحالفا غير رسمي تقوده إيران من جهات فاعلة تابعة للدولة وغير حكومية تعارض النفوذ الغربي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى شركاء أمريكا العرب.

ويشمل الأعضاء إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وبعض الميليشيات الشيعية العراقية. وتستفيد إيران من هذا التحالف لمتابعة الأهداف التي تشمل طرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط وإقامة الهيمنة الإقليمية الإيرانية.

ضعف الاستثمارات

أدى الاستثمار المحدود في اليمن إلى تأثير إيران الكبير في اليمن والبحر الأحمر، حيث زودت إيران الحوثيين بالإعلام، السياسة، الدبلوماسية، المواد، ونقلت القدرات العسكرية غير المتماثلة إلى الحوثيين التي مكنتهم من تهديد الدول المجاورة، وتعطيل حركة الملاحة البحرية التجارية في البحر الأحمر.

وبنت إيران قدرات محلية داخل اليمن لإنتاج عبوات ناسفة بدائية يمكن أن تعرقل التقدم ضد الحوثيين في المراحل المقبلة من الحرب الأهلية، واستخدمت تهديد الحوثيين لسحب التركيز السعودي من المسارح الأخرى إلى اليمن، وصرف الانتباه عن المكاسب الإيرانية في أماكن أخرى في المنطقة، ومع ذلك، فإن الحوثيين يستجيبون لأوامر طهران، وفق المقال الأمريكي.

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فقدان السيطرة

حركة الحوثيين ليست تحت السيطرة الإيرانية بشكل كامل حتى الآن، ولن تتخذ إجراءات لصالح إيران تتعارض مع مصلحتها، ربما يظل الحوثيون أكثر أهمية بالنسبة لإيران من أهمية طهران بالنسبة لهم، الحركة نفسها ليست كتلة واحدة، وربما يرفض كثيرون من المؤيدين الذين انضموا إلى الحوثيين خلال الحرب الأهلية التواصل الإيراني وربما الخروج عن الحوثيين أنفسهم إذا تصوروا طريقة أفضل لتأمين مستقبلهم.

وليس من الواضح أين تقف قيادة الحوثي الأساسية بشأن المسألة الإيرانية، وسيصبح فصل الحركة عن طهران أكثر صعوبة مع مرور الوقت، لكن هذا ليس مستحيلا، فمنع تدفق العتاد الإيراني إلى اليمن يمكن أن يحد من قدرات الحوثيين غير المتكافئة للهجوم رغم أنه لن يلغي تلك التهديدات، حيث استخدم الحوثيون هجمات الصواريخ الباليستية طويلة المدى من اليمن إلى المملكة العربية السعودية وهذه الأسلحة مصدرها إيران، كما قدمت طهران طائرات بدون طيار للحوثيين، وليس من الواضح إن كان يمكن إنتاجها في اليمن، لكن يجب أن يكون الحوثيون قادرين على مواصلة الهجمات الصاروخية قصيرة المدى، والهجمات البحرية، وهجمات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة دون دعم إيراني.

تفكيك الميليشيات

سوف تستمر متطلبات الحوثيين في زمن الحرب في دفع الحركة نحو إيران، ولمقاطعة هذه العلاقة، يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ بقيادة جهد دبلوماسي لحل الأسباب الأساسية للحرب الأهلية في اليمن.

رفض الحوثيون آخر مؤتمر للحوار الوطني اليمني عام 2014، ولكن فعل كثيرون من جنوب اليمن. لقد رأوا أن النتيجة ترسم قشرة إصلاح على هياكل السلطة التي تدعم مصالح النخبة، من الأهمية بمكان أن المؤتمر فشل في التوصل إلى حل مقبول لكيفية قيام الحكومة اليمنية بتطبيق اللامركزية وكيفية توزيع الموارد الوطنية.

وينصح المقال واشنطن بتشجيع الشركاء على تطوير أو استعادة العلاقات مع الأفراد الذين اختاروا دعم الحوثيين سياسيا خلال الحرب الأهلية، ولكنهم قد لا يؤمنون بقضيتهم تماما، قد يشمل أتباع الحوثيين أعضاء في الحزب الحاكم السابق الذين لا يزالون في شمال اليمن، والأسر والقبائل المتمركزة في الشمال، والذين قدروا أن آفاقهم السياسية ومستقبلهم أفضل مع الحوثيين من التحالف المترابط الذي يعارضهم، وأن انشقاق حركة الحوثيين بهذه الطريقة يمكن أن يبدأ في التقليل من نفوذ المجموعة في اليمن، وأن تقليص قوة الحوثيين سيزيد من احتمالات التوصل إلى تسوية تفاوضية مقبولة للحرب ولحل سياسي في اليمن.