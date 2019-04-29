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احباط هجوم ارهابي كبير في فرنسا

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دبي - بواسطة محمد فارس © Albawaba.com قدمت بواسطة ولم تكشف التقارير الفرنسية عن جنسية باقي افراد المجموعة او حالتهم العامة

كشفت النيابة العامة في باريس الاثنين عن توقيف "عدة أشخاص" بشبهة التورط في خطة هجوم ضدّ قوات الأمن الفرنسية وذلك في إطار تحقيق مفتوح في قضية "عصابة أشرار إرهابية إجرامية".

ووفق وزير الداخلية الفرنسي فان اربعة اشخاص حاولو القيام "بهجوم إرهابي كبير".

واشارت المصادر ان احد المشتبه فيهم قاصر محكوم من قبل بالسجن ثلاثة أعوام بينها عامان مع إيقاف التنفيذ والمراقبة بتهمه محاولته التوجه إلى سوريا.

ولم تكشف التقارير الفرنسية عن جنسية باقي افراد المجموعة او حالتهم العامة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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