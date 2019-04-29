احباط هجوم ارهابي كبير في فرنسا

كشفت النيابة العامة في باريس الاثنين عن توقيف "عدة أشخاص" بشبهة التورط في خطة هجوم ضدّ قوات الأمن الفرنسية وذلك في إطار تحقيق مفتوح في قضية "عصابة أشرار إرهابية إجرامية".
ووفق وزير الداخلية الفرنسي فان اربعة اشخاص حاولو القيام "بهجوم إرهابي كبير".
واشارت المصادر ان احد المشتبه فيهم قاصر محكوم من قبل بالسجن ثلاثة أعوام بينها عامان مع إيقاف التنفيذ والمراقبة بتهمه محاولته التوجه إلى سوريا.
ولم تكشف التقارير الفرنسية عن جنسية باقي افراد المجموعة او حالتهم العامة
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