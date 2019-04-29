السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض قطارات الوجه البحري خلال شهر رمضان

كتب - محمود شاكر

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحرى خلال شهر رمضان، لتتناسب مع مواعيد الإفطار، وتضمنت التعديلات مواعيد بعض القطارات على خطوط (القاهرة ـ الإسكندرية ، والقاهرة ـ المنصورة ، والقاهرة ـ الإسماعيلية) والعكس.

وأوضح رئيس الهيئة أن التعديلات تشمل:



- قيام قطار 1915 سياحى القاهرة/ المنصورة الساعة 15.10 بدلًا من الساعة 17.00

- قيام قطار 925 مكيف القاهرة/ الإسكندرية الساعة 17.00 بدلًا من الساعة 17.10

- قيام قطار 927 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 20.0...