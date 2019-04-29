"الزراعة": توفير الرنجة بتخفيض 25% في منافذ الوزارة

كتب: سحر المكاوى

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، رفع الوزارة درجة الاستعداد بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، مضيفا أنها خصصت "شوادر" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، أمام مقرها بحي الدقي في الجيزة، وأخرى بشارع صلاح سالم في مدينة نصر شرق القاهرة، وتباع فيها "الرنجة" بتخفيض 25%.

وكشف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع حسام الدين حسين وسمر نعيم، مقدما برنامج "صباح الورد" على قناة "ten"، عن ضبط 20 ألف كيلو "فسيخ ورنجة" فاسدة، خلال الفترة من 17 حتى 25 أبريل الجاري،