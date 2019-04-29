المرور تكثف خدماتها على طرق السفر لتأمين احتفالات شم النسيم

مصطفى الرماح

قامت الأجهزة الأمنية بكافة مديريات الأمن، بتكثيف الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة على مستوى الجمهورية والمتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الأعياد لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها. كما قامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، بنشر سيارات الإغاثة المرورية وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين.

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