عرف بـ شمو .. حكايات عيد الربيع زمان مع المصريين.. نوستالجيا

ميس رضا
الدنيا ربيع والجو بديع إذا حل شم النسيم .. يحتفل الشعب المصري اليوم بعيد الربيع مع إشراقة للشمس يعقبها تفتُّح الأزهار الملونة الزاهية فى كل الحدائق والبساتين لتُزين الأرض، وإن كان الجو يبدو حرارته مرتفعة قليلا.
ومنذ القدم عرف المصريون القدماء شم النسيم بطقوسه المميزة والتى باتت ملازمة كل بيت مصري حتى الآن أبرزها أكلات الفسيخ والرنجة، وفى هذا التوقيت من كل عام لا يخلو بيت مصري من هذه الأكلات وتكتسي محلات الخضروات والفاكهة باللون الأخضر بلون البصل ذات الفروع الخضراء والخس.
تاريخ الاحتفال...
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