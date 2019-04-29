طارق عامر: بيع المصرف المتحد لصندوق استثمار أمريكي خلال 3 أشهر

القاهرة- وكالات:
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إن من المتوقع الانتهاء من إتمام صفقة بيع المصرف المتحد إلى صندوق استثمار أمريكي عملاق خلال 3 أشهر، وذلك بعد انتهاء المؤسسة الأمريكية من عمليات الفحص النافي للجهالة.
وأضاف عامر في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية، أن الصندوق الأمريكي يعد واحدًا من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، حيث يصل رأسماله إلى نحو 104 مليارات دولار.
ولم يكشف محافظ البنك المركزي عن اسم الصندوق، بحسب ما ذكرته الوكالة.
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