أرسلان:لا حل إلاّ برد المسروقات من كل الذين حققوا ثروات نتيجة حرب 1975

أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "مهما حاولنا ونحاول ترقيع أزماتنا المالية المتراكمة لا حل الا برد المسروقات من كل الذين استفادوا وحققوا ثروات نتيجة حرب 1975 أو الذين استفادوا بأموال طائلة بعد الحرب نتيجة السياسات المالية المتعاقبة في كافة الحقول وغير ذلك الله يساعد الناس والبلد".

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