كرياكوس: علينا ألا نكون عابدين للمال والسلطة لكي نتذوق فرح القيامة

ترأس راعي أبرشية ​طرابلس​ و​الكورة​ وتوابعهما للروم ​الارثوذكس​ المطران ​افرام كرياكوس​، القداس الاحتفالي باثنين الباعوث، في كنيسة ​دير سيدة البلمند​ البطريركي، بمعاونة رئيس الدير الارشمندريت رومانوس الحناة ولفيف من الكهنة والشمامسة، في حضور حشد من المؤمنين.

وسأل في عظة ألقاها "لماذا لا يؤمن ​اليهود​ ب​المسيح​؟ لأنهم فضلوا سلطة الأرض على ملكوت السموات، لذا علينا كمسيحيين ألا نتعلق بالمال والسلطة والأنانية، بل أن ننذر أنفسنا في عائلاتنا وأعمالنا وألا نكون عابدين للمال والسلطة لكي نتذوق فرح القيامة. كنيستنا الانطاكية هي كنيسة رسولية وليست منغلقة على نفسها، لذا علينا أن نعيش بالحب والخدمة والتضحية مع الآخرين. هذه هي رسالتنا لكي نربح ​العالم​".