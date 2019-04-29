النشرة: القوى الأمنية الفلسطينية طالبت بتسليم قاتل محمد "أبو الكل"

ذكر مراسل "النشرة" في صيدا، أنّ "اجتماعًا عُقد بين قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا العميد أبو أشرف العرموشي، وقائد القوة المشتركة العقيد بسان السعد، في مخيم عين الحلوة، حيث جرى البحث في تداعيات اغتيال محمد "أبو الكل".

وأكّد المشاركون في بيان، أنّه "ليس لدينا سوى مطلب واحد هو تسليم قاتل "أبو الكل"، ومطلبنا هذا يندرج في إطار المصلحة العامة للحفاظ على أمن شعبنا واستقراره داخل المخيم، وعدم عودة المخيم إلى شريعة القتل والغاب الّتي ولّت بتضحيات أبناء "حركة فتح" وقوات "الأمن الوطني الفلسطيني"، مشدّدين على أنّه "لن يكون هناك أيّ حلول إلّا بتسليم القاتل".